Вечер тематического кино состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове

20:06, 13 марта 2024, ПАИ

Вечер тематического кино состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове в рамках празднования 10-летия «Русской весны», передаёт корреспондент ПАИ.

Кинопоказ стал одним из мероприятий, проведённых в честь воссоединения Крыма с Россией. Гостями стали активисты НКО и общественных организаций и молодёжь.

Был показан фильм «Битва за Севастополь». Это военная драма о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии. Главную роль в фильме сыграла уроженка Пскова, известная актриса театра и кино Юлия Пересильд. Съёмки проходили в Севастополе, Балаклаве, Киеве, Одессе и Каменце-Подольском с осени 2013 по июль 2014 года.

«Главная цель таких мероприятий – историческое, культурное и патриотическое просвещение граждан России в части истории присоединения Республики Крым, рост национального самосознания посредством знакомства с богатым историческим и культурным наследием страны», – отметила Алеся Михачёва, директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Юлия Пересильд – российская актриса, уроженка Пскова, снявшаяся в фильме «Вызов», который стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.