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Происшествия

Мошенники изобрели способ получения доступа к онлайн-банку россиян

Эксперты обнаружили попытки украсть номера телефонов у россиян для доступа к их личным данным. Об этом пишет РБК со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Мошенники нашли способ похищать мобильные номера россиян с помощью eSIM (встроенная цифровая карта, выполняющая в некоторых смартфонах функции физической SIM-карты). После переноса сведений с SIM-карты жертвы на своё устройство злоумышленники получают доступ в том числе и к онлайн-банкингу.

Преступники сами создают заявку на сайте оператора на перевод номера с физической карты на eSIM. Жертва теряет доступ к мобильному номеру и больше не может пользоваться своей SIM-картой.

Таким же образом мошенники могут получать доступ к перепискам жертвы в мессенджерах.

Для того чтобы обезопасить себя от таких мошеннических схем, пользователям телефонов рекомендовано использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства. Эксперты советуют почаще менять пароли, использовать двухфакторную идентификацию. Не следует также кому-либо сообщать коды и пароли, а также вводить их на сторонних ресурсах. Также рекомендуется внимательно следить за сообщениями о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты.

Ранее сообщалось, жители Псковской области из-за мошенников потеряли около двух миллионов рублей. Злоумышленники звонили жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района и предлагали заменить сим-карту, предотвратить попытку оформления кредита и дополнительно заработать в интернете.

Также сообщалось, что полсотни банок тушёнки украли злоумышленники у великолукской пенсионерки, мошенники обманули другую пенсионерку почти на миллион рублей, а пскович обманным путём взял кредит на обездвиженную женщину-инвалида.

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