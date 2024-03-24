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Происшествия

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 137

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 137, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На данный момент на месте теракта обнаружили тела 137 человек, трое из них – дети. Осмотр места преступления продолжается, отметили в пресс-службе.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Задержанных привезли в здание центрального аппарата СК. В ближайшее время следователи примут меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.

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