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Мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове запустят в мае

Мультимедийный фонтан на Четырх углах в Пскове запустят в мае, сообщил глава города Борис Ёлкин во время рабочей поездки с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Уже 1 апреля начнется настройка фонтана. Сейчас рабочие заняты укладкой плитки, которую потребовалось переложить, чтобы вода не застаивалась. Об особенностях работы мультимедийного фонтана ранее рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта притяжения.

Появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года.

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