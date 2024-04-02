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Общество

Врач Антюфеева предупредила, кому может быть вреден чай

Чай обладает полезными свойствами, однако некоторым людям следует с осторожностью к нему относиться, сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева «Газете.Ru».

По её словам, потребление чая стоит ограничить при тревожно-депрессивном расстройстве. В напитке содержится кофеин, который в большом количестве может усилить стресс и беспокойство.

Кроме того, врач отметила, что к употреблению чая следует осторожно относиться людям с функциональной диспепсией, так как злоупотребление этим напитком может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Чтобы предотвратить такую реакцию, гастроэнтеролог посоветовала добавлять в чай несколько капель молока или съесть немного еды.

Врач также предупредила, что злоупотреблять чаем не стоит беременным женщинам, поскольку кофеин в больших количествах может привести к различным осложнениям беременности.

Ранее псковский эксперт рассказал, какой чай лучше пить по утрам и как определить качество чая. Он также заявил, что псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем.

Также диетолог объяснила, почему голодный человек опасен за рулём, а эндокринолог поделилась рецептом лучшего завтрака для худеющих.

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