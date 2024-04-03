Диетолог Соломатина назвала полезные свойства молочного улуна

23:50, 03 апреля 2024, ПАИ

О полезных свойствах молочного улуна рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, её слова приводят «Известия».

Она отметила, что регулярное употребление такого чая может продлить жизнь на пять лет. Молочный улун сдерживает образование свободных радикалов в организме, предотвращает развитие дегенеративных заболеваний, а также сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Чай может как успокаивать, так и бодрить, но при этом, в отличие от кофе, пульс он не ускоряет, поэтому скачков давления можно не опасаться.

В то же время врач отметила, что этот чай не стоит пить, если имеются обострения заболеваний ЖКТ и болезни печени.

Ранее врач предупредила, кому может быть вреден чай. Кроме того, псковский эксперт рассказал, какой чай лучше пить по утрам и как определить качество чая. Он также заявил, что псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем.