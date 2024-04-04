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Общество

IT-эксперт Лукацкий назвал признаки разговора с мошенником

Два признака, сигнализирующие о том, что вы разговариваете с мошенником, назвал эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий, его слова приводят «Известия».

IT-эксперт Лукацкий назвал признаки разговора с мошенником. Фото: ПАИ

По словам IT-специалиста, первый и основной признак – когда звонящий требует предоставить какую-то конфиденциальную информацию, которую в обычной жизни никто не предоставляет, например одноразовый код, пароль или номер паспорта.

Второй признак мошенничества – когда человека просят что-то сделать, например перейти по ссылке, переслать код, проголосовать в голосовании и так далее. То есть его подталкивают к совершению действий, которые потенциально могут привести к потере аккаунта, заражению компьютера и тому подобным вещам.

Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе 28 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников.

Отмечалось также, что мошенники продолжают клонировать аккаунты руководителей муниципалитетов Псковской области. Так, неизвестные писали гражданам от имени главы Дновского района Михаила Шауркина, главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, главы Великолукского района Алексея Кузьмина и других. Также злоумышленники создают клоны других пользователей в Telegram.

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