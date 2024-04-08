Главные изменения в Пскове за 20 лет, которые заметны туристам

16:46, 08 апреля 2024, ПАИ

Как изменился Псков за последние 20 лет и благодаря чему повысилась его туристическая привлекательность, рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM), сегодня, 8 апреля.

«Если говорить о периоде, начиная с моей работы в туризме, это 1994 год, на тот момент в городе было пять отелей, несколько ресторанов далеко не самого высокого уровня и несколько автобусов в частных руках. Сегодня – у нас совершенно другая картина», – рассказала Светлана Баранова.

Она отметила, что главное изменения, которое произошло за последние 20 лет – рост популярности Пскова. «У туриста, который живёт в Москве и Санкт-Петербурге, очень широкий диапазон выбора мест на выходные дни. Добраться до Псковской области, если у нее нет рекламы и реального продвижения, очень сложно. Для меня самый наглядный пример – это Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, может быть, не имеющие таких туристских ресурсов, продвигает себя с помощью рекламы. <...> Там есть масса красивых идей, которые им позволяют воплощать финансы. В нашем регионе таких денег на продвижение, естественно, нет», – пояснила эксперт.

Светлана Баранова подчеркнула, что для туротрасли очень важно, что в Пскове появились пешеходные улицы и обустроенные современные набережные. Также она выделила сильно возросшую транспортную доступность региона.

«Вспомните, ведь мы совершенно чётко друг друга понимали, когда просили встретить кого-то с московского поезда. Говорили: «Я с поезда». И все знали: в 08:00 пришел поезд из Москвы. Теперь попробуй так скажи. Только «Ласточек» до четырёх штук может быть. Опять-таки, мы получили возможность летать. И хотя, казалось бы, рейс Минеральные Воды – Калининград с посадкой в Пскове это для курортников. Ничего подобного. Там тоже есть люди, которые приезжают для того, чтобы знакомиться с нашим городом», – рассказала Светлана Баранова.

Она также напомнила, что с 1 апреля самолёт Псков – Москва летает два раза в сутки. «Это то, о чём мы очень просили с тех пор, как между Псковом и Москвой установилось авиасообщение. О том, чтобы можно было бы утром прилететь, вечером улететь, чтобы сохранить полноценные туристические дни», – пояснила гостья студии.

Напомним, 9 февраля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова. В частности, он сообщил, что в 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров, на аэровокзале Пскова появится камера хранения, а также рассказал о курьёзных ситуациях с авиапассажирами.