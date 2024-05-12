Правительство России усилит работу по обновлению детских садов

17:58, 12 мая 2024, ПАИ

Правительство вместе с регионами усилит работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Государственной думе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.

"Родители хотят дать ребёнку лучшее образование. Оно закладывает основу для будущих успехов во взрослой жизни. Но и здесь важна возможность устроить малыша в современные и хорошо оборудованные садики, затем – в школы. Поэтому вместе с регионами мы усилим работу по обновлению и ремонту дошкольных образовательных учреждений. А в тех населенных пунктах, где проблема нехватки мест стоит особенно остро, мы продолжим строить их, в том числе за счет федеральных средств", — отметил Мишустин в ходе заседания в Госдуме.

