Боевая награда спустя 80 лет передана родственникам красноармейца, погибшего за освобождение Пушкиногорского района

19:16, 12 мая 2024, ПАИ

Медаль «За боевые заслуги» вручили родственникам красноармейца Агаса Элорьяна, погибшего при освобождении Пушкиногорского района в годы Великой Отечественной войны. Награду правнуку красноармейца Норайру Элорьяну передала руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева сегодня, 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для родственников бойца – это важный день, отметил получивший награду. Семья Элорьянов проживает в Армении, но правнук обучается в Москве. Награду своего прадеда он передаст на

Гвардии ефрейтор Агас Элорьян служил кузнецом ковочного взвода снабжения 66-го гвардейского стрелкового полка. В ноябре 1943 года боец был удостоен медали «За боевые заслуги», благодаря которой и удалось установить его личность.

Красноармеец погиб 16 марта 1944 года в боях за освобождение Пушкиногорского района. Его останки были найдены поисковым отрядом «Обелиск» в ходе «Вахты памяти» в 2000 году. Захоронен красноармеец в Пушкиногорском районе в братской воинской могиле Чертова гора. Только спустя 80 лет родственники участника Великой Отечественной войны узнали о месте захоронения своего родственника.

Напомним, что 8 мая в Пустошкинском районе завершилась очередная поисковая экспедиция «Вахта Памяти – 2024».

Ранее сообщалось, что об итогах «Вахты Памяти – 2024» в Пустошкинском районе рассказала руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

Отметим также, торжественная церемония передачи боевой награды состоялась на площадке стенда Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.