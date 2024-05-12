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Свадебные традиции Псковской области демонстрирует стенд региона на выставке «Россия» в Москве

На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль сегодня. Каждый регион сегодня демонстрирует в столице свои свадебные обычаи и традиции, наряды и украшения. Псковская область не стала исключением, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

​Свадебные традиции Псковской области демонстрирует стенд региона на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На региональном стенде воссоздана атмосфера предсвадебных сборов в старинных псковских традициях. Для благословения молодых подготовлены святые образа, рушник и свечи.

Собран сундук с приданным невесты. В нём представлены домотканные половики, рубахи, полотенца, платки, скатерти с набивным рисунком и пояса. Здесь же стоят бердо, веретено и прялка, у которых девушка долгие месяцы готовилась к замужеству.

На видном месте комнаты также продемонстрированы подарки новым родственникам. Традиционно такими презентами становились пояса. Жених, принимая в семью молодую невесту, показывает свою состоятельность. Его часть составляют посуда, плотницкий инструмент, гармонь и другие вещи.

Отдельное внимание уделено нарядам молодых.

В Псковской губернии прошлых столетий у невесты это традиционно вышитая рубаха, сарафан и кокошник. В подобные наряды, сшитые также по старинным образцам, облачились жених Александр и невеста Ольга из Пскова, заключившие брак на выставке «Россия». В рамках программы 150 пар молодых прошли по территории ВДНХ в свадебном шествии в сопровождении цыганского музыкального ансамбля, гармонистов, аниматоров и цирковых артистов. Они прошли от арки главного входа ВДНХ до главной уличной сцены выставки «Россия», где и состоялось главное событие в их жизни – торжественная церемония бракосочетания.

В рамках Всероссийского свадебного фестиваля на стенде пройдут беседы со священником Псково-Печерского монастыря о важности венчания и сохранения брака. Запланированы также мастер-классы по созданию цветочных композиций и украшению венчальных свечей, интерактивные игры и викторины. Посетителей также познакомят с достопримечательностями Псковской области, богатством её культурного наследия и инвестиционной привлекательностью.

Отметим, Всероссийский свадебный фестиваль проходит в России впервые. До 19 мая на Выставке поженятся пары из всех федеральных округов страны, а также пройдут тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда, различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.

Вторая псковская пара сыграет свадьбу на выставке «Россия» 18 мая в рамках межрегиональной церемонии Северо-Западного федерального округа. Все это время будет работать и экспозиция, демонстрирующая псковские свадебные традиции.

Свадебный фестиваль продлится до 19 мая включительно. Каждый день события, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Организаторы отмечают, что программа покажет гостям выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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