Эндокринолог назвала простой способ сделать хлеб полезнее

08:15, 14 мая 2024, ПАИ

Хлеб, особенно из белой пшеничной муки тонкого помола, считается не самым полезным продуктом: у него высокий гликемический индекс, он относится к «быстрым» углеводам – быстро усваивается, сначала повышая уровень глюкозы в крови, а потом приводя к его резкому падению.

Именно поэтому – ради снижения гликемического индекса – диетологи и эндокринологи рекомендуют белый хлеб ограничить в пользу цельнозернового или при выпечке добавлять в тесто отруби. Но есть способ понизить гликемический индекс хлеба, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

«Хлеб может стать полезнее, если хранить его в морозилке, – отметила доктор Павлова. – При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию. Благодаря такой форме он легче переваривается, а глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он больше ест и стремительно набирает вес. Холод же меняет структуру крахмала на более устойчивую».

Такой модифицированный крахмал сложнее переваривается и медленнее превращается в простые сахара. В результате риск инсулинового скачка снижается. Заморозка в два раза эффективнее, чем обычное охлаждение.

Эксперимент показал, что не весь хлеб становится полезнее под воздействием холода. Прием срабатывал с домашней выпечкой, но не с магазинной.

Своим пациентам эндокринолог рекомендует есть цельнозерновой хлеб. «В нем не так много углеводов, как в обычном белом. Одного кусочка в прием пищи вполне достаточно», – отметила врач.