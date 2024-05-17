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Культура

«Культурная волна» в честь трёхлетия ПФКИ проходит в Пскове

«Культурная волна» в честь трёхлетия Президентского фонда культурных инициатив проходит в Пскове сегодня, 17 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Культурная волна» в честь трёхлетия ПФКИ проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках мероприятия проходит кейс-сессия с грантополучателями из Псковской области, лекция «Культурные проекты» и индивидуальные консультации по запросу.

Участниками проекта стали творческие команды, подававшие заявки на конкурс, но не получившие поддержку, а также авторы творческих проектов, ищущие инвестиции на реализацию своих проектов.

«За три года мы провели 11 конкурсов. Все вы – люди, причастные к развитию культуры в нашем регионе. Я хочу пожелать вам оставаться смелыми, без ваших креативных идей нам не обойтись», – подчеркнул руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев.

«Мы рады, что наша Псковская область стала одной из первых площадок в России, где открылось представительство фонда. Было много ярких побед, были досадные проигрыши, но каждый раз каждая невыигранная заявка заставляла нас двигаться дальше, переписывать и побеждать. Большое количество ярких необыкновенных мероприятий прошло в области при поддержке фонда», – сказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Он также поблагодарил участников, инициаторов проектов за активное участие в грантовых конкурсах и привлечение большого количества средств в Псковскую область. «Это крайне важно для того, чтобы развивались наши креативные индустрии», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

«От всего сердца поздравляем вас с трёхлетием. В такой праздничный день желаю всем сотрудникам и причастным к фонду продолжать в том же духе и не останавливаться. У нас в регионе поддержано 49 проектов. Хочется, чтобы наша область стала культурной столицей», – сказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

За три года своей работы ПФКИ поддержал 7 202 проекта. Конечно, часть из них была и из Псковской области. Например, проект «Небесный город Себеж», постановка исторического шоу «Россия начинается здесь», проведение уникальной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии, конкурс молодых поэтов и чтецов «Чернильница».

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