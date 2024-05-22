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Политика

Валентина Матвиенко: Команда Псковской области болеет душой за свою работу

Высокий уровень квалификации членов команды Псковской области и их заинтересованность отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на «Часе субъекта», посвящённом Псковской области сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Валентина Матвиенко: «Региональная команда Псковской области болеет душой за свою работу». Фото: пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко отметила плодотворную работу региона и комитетов Совета Федерации в рамках Дней Псковской области, профессиональное обсуждение вопросов.

«Осталось хорошее впечатление от уровня квалификации членов региональной команды, от их заинтересованности. Люди по-настоящему болеют душой за свою работу. Думаю, что польза, безусловно, будет», – подчеркнула она.

Кроме того, во время своего выступления Валентина Матвиенко затронула тему развития социальной сферы Псковской области и сделала акцент на том, что руководство региона уделяет этому вопросу большое внимание: в области идёт активное строительство и реконструкция школ, организаций дошкольного образования, медицинских учреждений и спортивных объектов, домов культуры. Спикер также напомнила о том, что Псковская область лидирует по обеспеченности населения жильём.

Однако, по её мнению, достижения региона – это не только заслуга руководства Псковской области.

«Все эти достижения при ранее очень скромном бюджете Псковской области – это тяжёлый труд и эффективность управленческой команды. Но в первую очередь это результат работы жителей Псковской области, их бесконечная любовь к своей земле и патриотизм», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также высказалась о готовности оказать поддержку по ключевым вопросам развития Псковской области – это газификация, дороги, модернизация ЖКХ, сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и модернизация социальных учреждений, в особенности в малых и удалённых населённых пунктах региона.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что к Псковской области нужен индивидуальный подход.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвященными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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