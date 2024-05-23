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Общество

Как детям провести лето без травм и происшествий, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

В медиацентре ПАИ о безопасности детей в дни летних каникул поговорили с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светланой Корольковой, инспектором по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Еленой Степановой и заместителем руководителя территориального органа (главным государственным инспектором по маломерным судам Псковской области) Игорем Зарытовским.

  • Пресс-конференция, посвящённая безопасности детей в летние каникулы
    Фото: ПАИ
  • Пресс-конференция, посвящённая безопасности детей в летние каникулы
    Фото: ПАИ
  • Пресс-конференция, посвящённая безопасности детей в летние каникулы
    Фото: ПАИ
  • Пресс-конференция, посвящённая безопасности детей в летние каникулы
    Фото: ПАИ

Главное:

  • ответственность за безопасность детей несут родители;
  • на 54 % увеличился детский травматизм в Псковской области за четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • с 1 июня по 31 августа время пребывания несовершеннолетних на улице увеличено – ребёнок может гулять до 00:00;
  • штрафы за нахождение ребёнка на улице после комендантского часа также увеличили;
  • в большинстве случаев дети получают травмы в ДТП, а также в быту, в походах и на водоёмах;
  • покупая ребёнку велосипед, самокат или мопед, в первую очередь надо подумать о безопасности и научить его правилам дорожного движения;
  • основной причиной гибели несовершеннолетних на воде в Псковской области является недосмотр взрослых;
  • в 2023 году зафиксировали увеличение случаев гибели детей на воде по сравнению с 2021 и 2022 годами. В 2023 году было четыре погибших, а в предыдущие годы – один в год;
  • повышенное внимание родителей, бабушек и дедушек должно быть в отношении детей на дачах и в деревнях: пруды, мелиорационные канавы опасны для детей.

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