Как детям провести лето без травм и происшествий, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
В медиацентре ПАИ о безопасности детей в дни летних каникул поговорили с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светланой Корольковой, инспектором по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Еленой Степановой и заместителем руководителя территориального органа (главным государственным инспектором по маломерным судам Псковской области) Игорем Зарытовским.
Главное:
- ответственность за безопасность детей несут родители;
- на 54 % увеличился детский травматизм в Псковской области за четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- с 1 июня по 31 августа время пребывания несовершеннолетних на улице увеличено – ребёнок может гулять до 00:00;
- штрафы за нахождение ребёнка на улице после комендантского часа также увеличили;
- в большинстве случаев дети получают травмы в ДТП, а также в быту, в походах и на водоёмах;
- покупая ребёнку велосипед, самокат или мопед, в первую очередь надо подумать о безопасности и научить его правилам дорожного движения;
- основной причиной гибели несовершеннолетних на воде в Псковской области является недосмотр взрослых;
- в 2023 году зафиксировали увеличение случаев гибели детей на воде по сравнению с 2021 и 2022 годами. В 2023 году было четыре погибших, а в предыдущие годы – один в год;
- повышенное внимание родителей, бабушек и дедушек должно быть в отношении детей на дачах и в деревнях: пруды, мелиорационные канавы опасны для детей.
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