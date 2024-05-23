Как детям провести лето без травм и происшествий, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

17:51, 23 мая 2024, ПАИ

В медиацентре ПАИ о безопасности детей в дни летних каникул поговорили с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, начальником подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светланой Корольковой, инспектором по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Еленой Степановой и заместителем руководителя территориального органа (главным государственным инспектором по маломерным судам Псковской области) Игорем Зарытовским.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







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