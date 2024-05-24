Снижающий риск развития сахарного диабета продукт назвали врачи

13:15, 24 мая 2024, ПАИ

Продукт, снижающий риск развития сахарного диабета, назвали кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ячмень содержит марганец, улучшающий чувствительность клеток к инсулину и уменьшающий количество сахара в крови, рассказали врачи. Поэтому употребление этого продукта позволяет предотвратить развитие сахарного диабета.

Кроме того, ячмень – растительный продукт, он содержит грубые пищевые волокна, не позволяющие холестерину всасываться, что снижает риск появления атеросклеротических бляшек.

Ранее учёные назвали неочевидный ранний признак сахарного диабета.

Напомним, выявляемость сахарного диабета в Псковской области выросла вдвое, а также в регионе работают школы сахарного диабета: в Псковской детской областной клинической и в Островской больницах.