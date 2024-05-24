Снижающий риск развития сахарного диабета продукт назвали врачи
Продукт, снижающий риск развития сахарного диабета, назвали кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Ячмень содержит марганец, улучшающий чувствительность клеток к инсулину и уменьшающий количество сахара в крови, рассказали врачи. Поэтому употребление этого продукта позволяет предотвратить развитие сахарного диабета.
Кроме того, ячмень – растительный продукт, он содержит грубые пищевые волокна, не позволяющие холестерину всасываться, что снижает риск появления атеросклеротических бляшек.
Ранее учёные назвали неочевидный ранний признак сахарного диабета.
Напомним, выявляемость сахарного диабета в Псковской области выросла вдвое, а также в регионе работают школы сахарного диабета: в Псковской детской областной клинической и в Островской больницах.
Победителей конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации» определили в Пскове