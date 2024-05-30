Псковский медвежонок с аппетитом съел камеру

15:53, 30 мая 2024, ПАИ

Тверской Центр спасения медвежат-сирот опубликовал видео с псковским медвежонком. Сотрудники назвали его Паддингтон. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Такое имя мы дали первому медвежонку из Псковской области, который первые дни очень плохо ел, как вы помните. Он был, прямо скажем, в удручающем состоянии, и заставил нас серьёзно поволноваться. Но через пару дней после прибытия в центр, Паддингтон всё-таки начал потихонечку есть, а ещё через пару дней у него уже был завидный аппетит, да и сил прибавилось, что позволило этому медвежьему мальчишке начать демонстрировать свой серьёзный медвежий характер!» – рассказали в центре.

Напомним, что за май в учреждение отправилось сразу три псковских медвежонка. Кроме Паддингтона, в центр отправились ещё два медвежонка-сироты из Гдовского района.

Кроме того, в феврале прошлого года охотник нашёл брошенных медвежат в Локнянском районе. Животных передали в тверской Центр спасения медвежат-сирот и назвали Фасолинкой и Горошинкой. Когда они набрали массу и прошли ветеринарный контроль, то их выпустили на волю в Полистовском заповеднике.