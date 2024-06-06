О выездной школе реставрации рассказала эксперт на «Серебряном дожде». Главное
Ответственный секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.
Главное:
- Союз реставраторов России состоит более чем из 1000 человек и представлен в 46 регионах России;
- школа реставрации обеспечивает беспрерывную передачу опыта от старшего поколения младшему, сохраняя преемственность поколений;
- если в регионе есть какой-то памятник, болевые точки которого не удаётся закрыть по тем или иным причинам, муниципалитеты иногда могут обращаться к помощи школы реставрации;
- выездная школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством;
- в мае в Псковской области стартовала заявочная компания на заезд «Школа реставраторов: наследие мастеров» Всероссийского проекта «Истоки. Школа»;
- реставрацией памятников культуры сейчас занимаются во всех регионах России;
- деятельность реставраторов поддерживают спонсоры, а также сами реставраторы – при помощи членских взносов. Также используются средства, полученные благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.
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06 июня 2024
Школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством – эксперт
06 июня 2024
Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Реставрация»