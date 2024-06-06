О выездной школе реставрации рассказала эксперт на «Серебряном дожде». Главное

18:55, 06 июня 2024, ПАИ

Ответственный секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

Главное: