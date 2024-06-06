Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О выездной школе реставрации рассказала эксперт на «Серебряном дожде». Главное

Ответственный секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

Мария Портнова стала гостьей «Проекта Реставрация». Фото: ПАИ

Главное:

  • Союз реставраторов России состоит более чем из 1000 человек и представлен в 46 регионах России;
  • школа реставрации обеспечивает беспрерывную передачу опыта от старшего поколения младшему, сохраняя преемственность поколений;
  • если в регионе есть какой-то памятник, болевые точки которого не удаётся закрыть по тем или иным причинам, муниципалитеты иногда могут обращаться к помощи школы реставрации;
  • выездная школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством;
  • в мае в Псковской области стартовала заявочная компания на заезд «Школа реставраторов: наследие мастеров» Всероссийского проекта «Истоки. Школа»;
  • реставрацией памятников культуры сейчас занимаются во всех регионах России;
  • деятельность реставраторов поддерживают спонсоры, а также сами реставраторы – при помощи членских взносов. Также используются средства, полученные благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

О выездной школе реставрации рассказала эксперт на «Серебряном дожде». Главное
06 июня 2024

Школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством – эксперт
06 июня 2024

Святогорский монастырь обновлён к юбилею поэта Александра Пушкина
06 июня 2024

Работу по сохранению объектов культурного наследия в России оценила эксперт
06 июня 2024

Литлаборатория для молодых поэтов открылась в Пушкинском заповеднике
06 июня 2024

Ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии
06 июня 2024

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Реставрация»
06 июня 2024

Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Начало

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...