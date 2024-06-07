Борис Елкин, Дмитрий Быстров и Иван Белугин лидируют в медиарейтинге глав муниципалитетов

10:53, 08 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин, глава Островского района Дмитрий Быстров и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин занимают лидирующие позиции в медиарейтинге глав муниципалитетов Псковской области за май 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Рейтинг возглавляет глава Пскова Борис Елкин, его медиаиндекс по сравнению с прошлым месяцем вырос на 25 % и достиг 5 650 единиц. В конце мая на сессии Псковской городской Думы он отчитался о работе в 2023 году. Кроме того, он опубликовал в своём Telegram-канале опрос об отключении отопления в городе.

Второе и третье места снова заняли глава Островского района Дмитрий Быстров с медиаиндексом 456 и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин с медиаиндексом 392.

Дмитрий Быстров в мае представил отчёт о деятельности районной администрации. Вместе с этим он принимал участие в работе делегации региона на Днях Псковской области в Совете Федерации.

Иван Белугин комментировал СМИ ход борьбы с борщевиком, подключение освещения в новом сквере в Локне, выделение округу дополнительных средств на подготовку к отопительному сезону и старт ремонта федеральной дороги. Значительный резонанс получило и его сообщение про «ошапурков в Локне», когда неизвестные загадили школьный стадион.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».