Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Борис Елкин, Дмитрий Быстров и Иван Белугин лидируют в медиарейтинге глав муниципалитетов

Глава Пскова Борис Елкин, глава Островского района Дмитрий Быстров и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин занимают лидирующие позиции в медиарейтинге глав муниципалитетов Псковской области за май 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика Кирилла Гавриленко

Рейтинг возглавляет глава Пскова Борис Елкин, его медиаиндекс по сравнению с прошлым месяцем вырос на 25 % и достиг 5 650 единиц. В конце мая на сессии Псковской городской Думы он отчитался о работе в 2023 году. Кроме того, он опубликовал в своём Telegram-канале опрос об отключении отопления в городе.

Второе и третье места снова заняли глава Островского района Дмитрий Быстров с медиаиндексом 456 и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин с медиаиндексом 392.

Дмитрий Быстров в мае представил отчёт о деятельности районной администрации. Вместе с этим он принимал участие в работе делегации региона на Днях Псковской области в Совете Федерации.

Иван Белугин комментировал СМИ ход борьбы с борщевиком, подключение освещения в новом сквере в Локне, выделение округу дополнительных средств на подготовку к отопительному сезону и старт ремонта федеральной дороги. Значительный резонанс получило и его сообщение про «ошапурков в Локне», когда неизвестные загадили школьный стадион.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Виктор Остренко поднялся на шесть пунктов в медиарейтинге депутатов регионального парламента
07 июня 2024

Депутат Дмитрий Михайлов впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
07 июня 2024

Медиаиндекс председателя Псковского областного Собрания Александра Котова вырос в 1,5 раза
06 июня 2024

Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада
06 июня 2024

Валентина Понизовская: В отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни региона
06 июня 2024

О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов
06 июня 2024

Дмитрий Быстров: У Островского района хорошие перспективы для развития
06 июня 2024

Иван Белугин – об отчёте губернатора: Где развитие, там шире круг задач

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...