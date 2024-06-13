Особенности псковской школы иконописи и церковное искусство обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Художник Аркадий Филинов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.
Главное:
- художник Аркадий Филинов занимается реализацией проекта «Выбуты. Мосты истории», «Выбуты. Мастерская художника». Он ставит перед собой задачу не просто рассказать о каком-то времени, а показать и объяснить людям возникающие с течением времени связи, влияние прошлого на настоящее;
- церковное искусство и светское объединяет их красота. И то, и другое искусство должно дарить людям красоту и чувство гармонии;
- церковное искусство неотделимо от церковного богословия, в его основе лежит богословская программа;
- если взять рисунок хорошего художника и взять хорошую фотографию, рисунок будет нести большее содержание;
- художник, имея большой опыт работы с натуры, может использовать для работы фотографии. Всех интересных деталей пейзажа не запомнить: фотография здесь выступает как вспомогательный материал.
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