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Культура

Особенности псковской школы иконописи и церковное искусство обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Художник Аркадий Филинов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

Художник Аркадий Филинов стал гостем программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное:

  • художник Аркадий Филинов занимается реализацией проекта «Выбуты. Мосты истории», «Выбуты. Мастерская художника». Он ставит перед собой задачу не просто рассказать о каком-то времени, а показать и объяснить людям возникающие с течением времени связи, влияние прошлого на настоящее;
  • церковное искусство и светское объединяет их красота. И то, и другое искусство должно дарить людям красоту и чувство гармонии;
  • церковное искусство неотделимо от церковного богословия, в его основе лежит богословская программа;
  • если взять рисунок хорошего художника и взять хорошую фотографию, рисунок будет нести большее содержание;
  • художник, имея большой опыт работы с натуры, может использовать для работы фотографии. Всех интересных деталей пейзажа не запомнить: фотография здесь выступает как вспомогательный материал.

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