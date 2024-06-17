Директор завода «Элементум» Александр Куц стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

17:35, 17 июня 2024, ПАИ

Директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

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