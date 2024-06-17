Директор завода «Элементум» Александр Куц стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.
Главное:
- «Многие европейские бренды были переоценены с точки зрения платы за бренд. Китай пошёл по пути импортозамещения. Они открыли много совместных предприятий. Вначале просто копировали, но затем взяли технологию и рядышком открыли ровно такое же предприятие. Ты берёшь европейский и китайский бренды – один в один, только китайский на 40 % дешевле»;
- Александр Куц назвал способы удержания людей на предприятии: «Разные уровни специальностей можно привлечь питанием, гибким графиком, спецодеждой, своевременным решением вопросов, связанных с социальной жизнью. Это различные праздники, подарки, корпоративы», – перечислил гость студии;
- «У нас 80 % коллектива трудится со дня открытия, и каждый вовлечён в процесс и привержен компании», – подчеркнул директор завода;
- завод производит одну из лучших холодильных горок [торгово-холодильное оборудование. – ПАИ] в России;
- предприятие производит чиллерное оборудование для экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях по заказу госкорпорации «Росатом»;
- Александ Куц также заметил, что при текущем расширении предприятия требуется персонал, а средняя зарплата на заводе варьируется в зависимости от категории квалификации и переработок.
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17 июня 2024
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