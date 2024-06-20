Тала Нещадимова: Ни одна метеостанция не зафиксировала торнадо в Псковской области

11:49, 20 июня 2024, ПАИ

Ни одна метеостанция в Псковской области не зафиксировала торнадо, которое произошло на юге региона в среду, 19 июня, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на начальника Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Это связано с тем, что торнадо или смерч – это локальное явление, к тому же нетипичное для Псковской области. «В данном случае не повезло, что оно прошло по населённому пункту», – объяснила Тала Нещадимова, добавив, что о ветре и грозах синоптики предупреждали заранее.

Для того чтобы образовался смерч, должны совпасть несколько факторов: мощное кучево-дождевое облако, достаточный прогрев и пространство, над которым это явление может закрутиться, рассказала метеоролог. «Над лесом смерча не бывает. Должна быть большая энергия неустойчивости», – подчеркнула она.

Напомним, в среду, 19 июня, через Невельский район прошёл смерч. Эксклюзивные кадры последствия смерча в Псковской области можно посмотреть здесь, а о подробностях разрушений и процессе ликвидации последствий можно прочитать по ссылке. В частности, энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 30 населённых пунктах Псковской области, где из-за непогоды и сильного ветра отключили свет.

Ранее Тала Нещадимова рассказала, придёт ли непогода из Москвы в Псковскую область.