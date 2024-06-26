Глава Пскова опубликовал живописные фотографии со строящегося пешеходного моста

23:03, 26 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин опубликовал живописные фотографии со строящегося пешеходного моста в своём телеграм-канале.

«Догадались, откуда сделаны фотографии? Скоро эти виды Пскова будут в телефонах псковичей и гостей города!» – написал глава Пскова.

Строительство объекта запланировано полностью завершить к концу лета.

Напомним, что длина моста через Пскову достигнет 47 метров.

Подробнее о новом объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.