Глава Пскова опубликовал живописные фотографии со строящегося пешеходного моста
Глава Пскова Борис Елкин опубликовал живописные фотографии со строящегося пешеходного моста в своём телеграм-канале.
«Догадались, откуда сделаны фотографии? Скоро эти виды Пскова будут в телефонах псковичей и гостей города!» – написал глава Пскова.
Строительство объекта запланировано полностью завершить к концу лета.
Напомним, что длина моста через Пскову достигнет 47 метров.
Подробнее о новом объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.
Добавим, что эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.
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