Информации о переносе времени вечерних «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Псковом на данный момент нет
Информации о переносе времени вечерних «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Псковом на данный момент на портале РЖД нет.
Отправление и прибытие указаны с обычным временем.
Напомним, что столкновение поезда «Ласточка», двигающегося из Санкт-Петербурга в Псков, и легкового автомобиля произошло на железнодорожных путях на станции Дивенская в Ленинградской области.
Позже стало известно, что погибший в ДТП с «Ласточкой» водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Подробности трагической аварии читайте по ссылке. Видеозапись с места ДТП опубликована по ссылке.
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