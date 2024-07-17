Информации о переносе времени вечерних «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Псковом на данный момент нет

17:24, 17 июля 2024, ПАИ

Информации о переносе времени вечерних «Ласточек» между Санкт-Петербургом и Псковом на данный момент на портале РЖД нет.

Отправление и прибытие указаны с обычным временем.

Напомним, что столкновение поезда «Ласточка», двигающегося из Санкт-Петербурга в Псков, и легкового автомобиля произошло на железнодорожных путях на станции Дивенская в Ленинградской области.

Позже стало известно, что погибший в ДТП с «Ласточкой» водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Подробности трагической аварии читайте по ссылке. Видеозапись с места ДТП опубликована по ссылке.