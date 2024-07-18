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Происшествия

Новые обстоятельства: что известно о столкновении автомобиля с «Ласточкой», ехавшей в Псков

Трагическое ДТП произошло на железнодорожном переезде – 84-й километр перегона Строганово – Мшинская Ленинградской области 17 июля, сообщал Telegram-канал «Псковска сводка. ПАИ».

Погибла семья: что известно о столкновении автомобиля с «Ласточкой», ехавшей в Псков. Фото: Telegram-канал «Псковска сводка. ПАИ»

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, в 14:40 водитель легкового автомобиля Renault, несмотря на красный сигнал светофора и переездную сигнализацию, выехал на железнодорожный переезд у станции «Дивенская» прямо перед «Ласточкой». Экстренное торможение поезда, которое пытался применить машинист, не помогло избежать столкновения.

В этот момент в автомобиле находилась семья – 51-летний петербуржец, его 42-летняя супруга и двое 12-летних сыновей-близнецов.

По словам очевидцев, пишет «АиФ – Санкт-Петербург», взрослых от удара выбросило из машины, а дети оказались зажатыми внутри. Все четверо погибли.

Известно, что мужчина руководил компаниями, работал в сфере IT и разработки онлайн-игр. Его супруга работала в бьюти-индустрии, проводила фотосессии. Как рассказала семья в соцсетях накануне гибели, они около двух недель ехали по стране и проехали 3 600 километров.

После трагедии выяснилось, что железнодорожный переезд около станции «Дивенская» не оборудован шлагбаумом, а запрещающий сигнал светофора и сигнализацию водитель автомобиля проигнорировал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Северо-Западная транспортная прокуратура и полиция проводят проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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