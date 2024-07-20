Михаил Ведерников о собственниках частных полигонах ТКО: По нашим оценкам, рекультивацию они проводить не будут

09:20, 20 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном выпуске «Темы» подробно остановился на ситуации с частными мусорными полигонами и поведении их собственников.

«В Псковской области накопилось слишком большое число фактических монополистов, которые имеют возможность без серьёзных оснований устраивать коллапс областному центру и пригородам. Например, мусоросортировочный комплекс для Пскова – один. Альтернатив ему нет. Если «Спецтранском» по воле владельца закрывает ворота, как это уже было, то за пару суток все контейнеры переполняются. Ключевые полигоны по северной части области эксплуатируются достаточно фривольно. В технические детали углубляться не буду, но они перегружены, горят, не используются в соответствии с нормативами. Это, безусловно, наносит дополнительный ущерб экологии», – рассказал он.

Михаил Ведерников отметил, что оба полигона практически переполнены. «По данным Росприроднадзора, остаточная вместимость Порховского полигона составляет порядка 90 тысяч тонн. Этого должно было хватить ещё на год работы. Но из-за осознанно неправильной эксплуатации объекта реальная картина куда сложнее. Всё нужно дополнительно пересчитывать. По исчерпанию этого ресурса, согласно законодательству, полигон должен быть закрыт. А затем рекультивирован за счёт владельца. Это справедливая цена за полученные доходы», отметил губернатор.

Однако, «по нашим оценкам и прогнозам, рекультивацию они проводить не будут»: «Предполагаем, что ими будет задействована процедура банкротства, а ключевые обязательства – свалены на регион», – заявил Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул, что «такая система в любой момент могла спровоцировать кризис», но «мы это исключим».

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.