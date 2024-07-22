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Общество

Шоу открытия мультимедийного фонтана в Пскове пройдёт 27 июля

Торжественное открытие нового мультимедийного фонтана состоится в субботу, 27 июля, в сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре Угла) в 21:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском отделении Сбербанка.

Мультимедийный фонтан на Четырёх Углах в Пскове. Фото: ПАИ

Этот подарок жителям и гостям Пскова вручает Сбер. Помимо светомузыкальных эффектов фонтан способен транслировать на водном экране реалистичные видеоизображения и лазерные проекции. Используя эти цифровые возможности, организаторы церемонии продемонстрируют псковичам красочное и увлекательное шоу. Его темой станет творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого Россия отмечает в этом году.

В 22:00 часа начнётся официальная часть программы. В 22:20 – стартует шоу-программа, в 22:35 запланировано выступление хедлайнера шоу.

«Фонтан уже пользуется большой популярностью – этим жарким летом в сквере 60-летия Великого Октября всегда многолюдно. А теперь жители нашего города смогут в полной мере оценить все возможности мультимедийного фонтана – светомузыкальные эффекты и показы на водном экране. Уверен, теперь он на долгие годы будет точкой притяжения для всех псковичей и гостей города. Благодарю руководство Сбербанка за такой подарок», – отметил губернатор Михаил Ведерников

«Я с удовольствием приглашаю жителей Пскова и гостей города на открытие мультимедийного фонтана. Это настоящее чудо техники, большие возможности которого гости увидят во время шоу. Уверен, праздник получится по-настоящему семейным и надолго запомнится всем. Фонтан станет одной из достопримечательностей Пскова, а вечерние мультимедийные шоу – новой псковской традицией», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Отметим, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

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