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Лучших шеф-поваров Псковской области наградили в медиацентре ПАИ

Лучших шеф-поваров из ресторанов Псковской области, которые вошли в путеводитель по региону из серии «География на вкус», назвали на презентации сборника, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.

  • Лучших шеф-поваров Псковской области наградили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Лучших шеф-поваров Псковской области наградили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Лучших шеф-поваров Псковской области наградили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Лучших шеф-поваров Псковской области наградили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Награды вручила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова. Лучшими шеф-поварами региона стали Валентин Орлов из гастробара Mojo, Евгений Васильев из ресторана «Хельга», Леонид Бердников из ресторана «Покровский», Сергей Кузнецов из ресторана «Дача академика К» и Сергей Евдокимов из «Трапезных палат». Каждый участник получил экземпляр книги и стикер от проекта, который сможет наклеить на входной группе заведения.

Отметим, автором путеводителя по Псковской области является известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич.

Напомним, что договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид смогли войти не только достопримечательности, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. Кроме прочего, в книгу включили рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус». Отметим, что впервые в медиацентре ПАИ собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.

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