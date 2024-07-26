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Названы лучшие десерты Псковской области

Лучшие десерты Псковской области, которые вошли в путеводитель по региону из серии «География на вкус», назвали на презентации сборника, которая прошла в медиацентре ПАИ.

  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Названы лучшие десерты Псковской области
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Награды вручила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Лучшими десертами региона признаны Изборский пряник, торт «Медовик» из ресторана «Дача академика К», торт «Мишкин» с платформы питания «Миша в парке», финиковый пирог из ресторана «Строгановъ», черёмуховый торт из гастробара «Черёхин», десерт «Картофель и лисички» из ресторана «Моя история», десерт «Мильфей» из гастробара Mojo, десерт «Миндальное счастье» из кондитерской «Миндальное счастье», десерт «Покровская башня» из ресторана «Трапезные палаты», себежский пряник от «Себежанки». Каждый участник получил экземпляр книги и стикер от проекта, который сможет наклеить на входной группе заведения.

Напомним, автором путеводителя по Псковской области является известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич.

Напомним, что договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид смогли войти не только достопримечательности, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. Кроме прочего, в книгу включили рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус». Отметим, что впервые в медиацентре ПАИ собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.

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