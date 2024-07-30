Подрядчик приступил к покраске пролётного сооружения пешеходного моста через Пскову

12:49, 30 июля 2024, ПАИ

Подрядчик начал очищать от грязи и красить пролётное сооружение пешеходного моста через Пскову, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ





Напомним, работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На нём установят уникальные перила.

Ход строительства пешеходного моста 25 июля проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.