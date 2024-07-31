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Общество

Лиза Матрёшка пригласила жителей и гостей региона на фестиваль «Наше море»

Лиза Матрёшка выступит с новыми композициями на сцене фестиваля «Наше море» на Чудском озере в Гдовском районе 3 августа. Об этом исполнительница рассказала в прямом эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«Мы подготовили сочную программу из любимых треков, также споём самые свежие песни, которые вышли в июле. Будем дарить великолепное настроение всем, кто приедет на фестиваль «Наше море», – сказала она.

Лиза Матрëшка отметила, что в прошлом году на фестивале была очень дружелюбная атмосфера и великолепная сцена. «Тот факт, что у региона появился свой музыкальный фестиваль, вызывает чувство гордости. Приглашаю всех, ждём всей командой!» – подчеркнула певица.

В рамках фестиваля на сцене также выступят псковские группы «Вальяж», «Капитан Смоллетт», группа «Mesch!» из Москвы. Специальный гость «Нашего моря» – группа «Биртман» из Санкт-Петербурга и группа «Сатисфаер».

Фестиваль пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль пройдёт при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Наиболее популярные вопросы и ответы о фестивале читайте здесь. Карту фестиваля можно увидеть по ссылке.

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