Дмитрий Алемасов рассказал о поддержке этногастрономических мероприятий в Псковской области

21:38, 16 августа 2024, ПАИ

О поддержке гастрономического туризма и местных производителей рассказал директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов на круглом столе «Агро- и гастротуризм – две стороны одной монеты. Самый доступный инструмент развития территорий». Мероприятие прошло в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа.

«Россельхозбанк – это прежде всего банк для аграриев, агропромышленного комплекса. Мы из года в год поддерживаем различные предприятия, связанные с аграрной сферой. В этом году мы поддержали сразу два праздника: «Виноград» и сейчас мы с большим удовольствием являемся партнёрами ярмарки «Лешуга», – отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Дмитрий Алемасов также подчеркнул, что АО «Россельхозбанк» помогает аграриям, занимающимся производством сидра. «Яблоки – это наша плодово-ягодная продукция, с 2017 по 2023 год мы уже профинансировали эту отрасль свыше чем на 17 миллиардов рублей. На самом деле это очень достойная цифра, и с каждым годом она увеличивается. Более того, именно в СЗФО и Центральном федеральном округе более 90% сидра, потребляемого в России», – сказал он.

По его словам, такая поддержка связана и с отдачей фермеров, которые занимаются этой деятельностью на территории Псковской области. И вместе с этим важна работа экосистемы «Своё». Проект направлен на поддержку местных фермерских хозяйств и обеспечение потребителей натуральными и здоровыми продуктами питания.

Кроме того, был создан гастрономический гид «Своё. Псковская область». Издание позволяет совершить виртуальное гастрономическое путешествие по Псковской области и познакомиться не только с основными достопримечательностями региона, но и с объектами сельского туризма и фермерской продукцией. «Была договорённость с нашим руководством и губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, что мы первые в России сделаем для Псковской области гастрономический гид, который будет накапливать информацию с каждым годом», – отметил он.

«Много различных направлений, в которых работает Россельхозбанк. Особо отмечу льготное кредитование агропредприятий. Льготная процентная ставка по кредиту субсидируется государством. Псковский филиал РСХБ с каждым годом наращивает объёмы льготного кредитования АПК региона», – заключил Дмитрий Алемасов.

Об итогах круглого стола «Агро- и гастротуризм – две стороны одной монеты. Самый доступный инструмент развития территорий» можно прочесть по ссылке.

Напомним, что сегодня в Финском парке Пскова стартовала ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие будет идти три дня, с полной программой можно ознакомиться здесь.