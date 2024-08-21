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Михаил Ведерников обсудил с активом Гдовского района вопросы развития муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с активом Гдовского района во время рабочей поездки в муниципалитет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников обсудил с активом Гдовского района вопросы развития муниципалитета. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Гдовском музее истории края Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым обсудил с жителями актуальные вопросы развития района, а также необходимость участия в различных проектах и программах.

Глава региона подчеркнул, что развитие района напрямую зависит от управленческой команды, которая должна работать слаженно и во взаимодействии с жителями. «Гдовский район с большим потенциалом, здесь много точек роста, в том числе в сфере туризма, культуры и спорта, но нужно по максимуму использовать имеющиеся возможности и инструменты территориального развития», – отметил губернатор.

В рамках встречи директор Гдовской районной библиотеки имени Л. И. Малякова Екатерина Гринева отметила позитивный опыт взаимодействия с региональным правительством. В частности, в начале августа инициативные граждане района на встрече обсудили развитие туристической и культурно-досуговой сфер муниципалитета.

Михаил Ведерников такое начинание поддержал, отметив, что именно в Самолве Гдовского района создан монумент «Князь Александр Невский с дружиной». Развитие туротрасли также стимулирует эффективное использование предоставляемых государством мер поддержки бизнеса. Благодаря этому в Гдовском районе был создан глэмпинг «Велино» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Еще один участник инициативной группы по развитию туризма в Гдовском районе Иван Мешков уточнил важный для большинства гдовичей вопрос о функционировании гдовского полигона ТКО. Михаил Ведерников напомнил, что после ввода в эксплуатацию экотехнопарка все существующие полигоны ТКО должны быть закрыты и рекультивированы. Губернатор предложил проработать варианты того, что можно будет разместить на его месте после рекультивации.

Кроме того, на встрече речь шла о поддержке врачей и педагогов, ремонте дорог, развитии культурных и спортивных учреждений, проектах ТОС, благоустройстве и многих других вопросах.

Напомним, что также в рамках рабочей поездки в Гдовский район глава региона проконтролировал ход реконструкции больницы и очистных сооружений, а также посетил строительную площадку школы на 825 мест.

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