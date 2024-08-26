Развитие «Берёзового хутора» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:15, 26 августа 2024, ПАИ

Основатель «Берёзового хутора» в Печорском районе Роман Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

Главное из эфира: