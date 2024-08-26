Развитие «Берёзового хутора» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Основатель «Берёзового хутора» в Печорском районе Роман Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.
Главное из эфира:
- первый дом в туристско-спортивном центре «Берёзовый хутор» появился более 10 лет назад на месте старых разрушенных хуторов, приблизительно в 2012 году. Строился он для спортсменов, в несезон сдавался;
- началась история хутора с оборудования в том месте мотокроссовой трассы для личного пользования. «Никогда не планировал, что там появится база отдыха. Это совершенно случайно возникло»;
- первые соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора» провели в 2013 году, в этом же году организаторы получили приз за лучшую мототрассу в СЗФО;
- в этом году соревнования решили не проводить из-за уменьшения количества участников и по финансовым причинам. Не исключено, что в следующем году соревнования будут возобновлены;
- анализируя статистику ТСЦ, предприниматели пришли к выводу, что объект востребован и необходимо развиваться дальше;
- на базе туристско-спортивного центра появится автокемпинг на 20 машино-мест, пять гостевых домов общей вместимостью до 25 человек;
- кроме того, на территории обустроят интерактивные и спортивные площадки и тропы здоровья;
- выйти на окупаемость проекта предприниматели надеются в течение 10 лет;
- пик заселяемости в ТСЦ – июль – август: до 95 %. Также пользуются популярностью новогодние каникулы. В несезон, как правило, забронировано от 30 до 50 % номерного фонда;
- привлекать туристов зимой и в межсезонье надеются при помощи скидок, экскурсий в Изборскую крепость и Музей самоваров, мастер-классов, развития зимних видов спорта;
- фестиваль автокемперов хотят провести в Псковской области;
- история Музея самоваров началась с личной коллекции Романа Иванова. В один день самоваров дома стало так много, что пришлось строить для них отдельное помещение;
- самые необычные экспонаты музея – самовар с двумя краниками, небольшие самовары-эгоисты и экземпляры, которые работают на спиртовой горелке;
- сейчас растёт спрос на автокемпинги. Люди едут на машинах и берут с собой палатки. В «Берёзовом хуторе» для этого есть отдельно отведённое место, розетки, туалеты, душевые, беседки и бани.
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