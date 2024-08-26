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Развитие «Берёзового хутора» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Основатель «Берёзового хутора» в Печорском районе Роман Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

Роман Иванов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • первый дом в туристско-спортивном центре «Берёзовый хутор» появился более 10 лет назад на месте старых разрушенных хуторов, приблизительно в 2012 году. Строился он для спортсменов, в несезон сдавался;
  • началась история хутора с оборудования в том месте мотокроссовой трассы для личного пользования. «Никогда не планировал, что там появится база отдыха. Это совершенно случайно возникло»;
  • первые соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора» провели в 2013 году, в этом же году организаторы получили приз за лучшую мототрассу в СЗФО;
  • в этом году соревнования решили не проводить из-за уменьшения количества участников и по финансовым причинам. Не исключено, что в следующем году соревнования будут возобновлены;
  • анализируя статистику ТСЦ, предприниматели пришли к выводу, что объект востребован и необходимо развиваться дальше;
  • на базе туристско-спортивного центра появится автокемпинг на 20 машино-мест, пять гостевых домов общей вместимостью до 25 человек;
  • кроме того, на территории обустроят интерактивные и спортивные площадки и тропы здоровья;
  • выйти на окупаемость проекта предприниматели надеются в течение 10 лет;
  • пик заселяемости в ТСЦ – июль – август: до 95 %. Также пользуются популярностью новогодние каникулы. В несезон, как правило, забронировано от 30 до 50 % номерного фонда;
  • привлекать туристов зимой и в межсезонье надеются при помощи скидок, экскурсий в Изборскую крепость и Музей самоваров, мастер-классов, развития зимних видов спорта;
  • фестиваль автокемперов хотят провести в Псковской области;
  • история Музея самоваров началась с личной коллекции Романа Иванова. В один день самоваров дома стало так много, что пришлось строить для них отдельное помещение;
  • самые необычные экспонаты музея – самовар с двумя краниками, небольшие самовары-эгоисты и экземпляры, которые работают на спиртовой горелке;
  • сейчас растёт спрос на автокемпинги. Люди едут на машинах и берут с собой палатки. В «Берёзовом хуторе» для этого есть отдельно отведённое место, розетки, туалеты, душевые, беседки и бани.

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