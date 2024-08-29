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Экономика

Михаил Ведерников отметил важность взаимодействия псковских и белорусских предприятий

Общая задача Псковской области и регионов Белоруссии – делать всё необходимое для развития обеих стран в рамках сотрудничества, заявил губернатор Михаил Ведерников в рамках пресс-подхода после осмотра площадки Дней Витебской области в Пскове в четверг, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников отметил важность взаимодействия псковских и белорусских предприятий. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Можно посмотреть, насколько динамично развивается наше сотрудничество и на межрегиональном, и на государственном уровне. Мы для этого и встречаемся. Сегодня у нас в регионе работает представительная делегация», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание, что сегодня он вместе с премьер-министром Белоруссии осмотрел стенд промышленного потенциала Витебской области и выставку крупногабаритной техники.

«Практически от каждого [производителя. – ПАИ] мы слышали, что идёт взаимодействие. Сегодня очень много руководителей предприятий называли абсолютно реальные цифры. Они, может быть, не всегда большие: где-то 10 миллионов, где-то 50. Тем не менее важно, что предприятия друг за друга цепляются и это позволяет поддерживать страны и давать импульсы к развитию промышленности. И конечно, самое главное – это импортозамещение и промышленные кооперации. Наша общая задача – сделать всё необходимое для наших стран в рамках сотрудничества», – заключил губернатор.

Напомним, что сегодня, 29 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели рабочую встречу. После этого они возложили цветы к Вечному огню в Пскове и посетили выставки.

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