Уникальные перила установили на пешеходном мосту через Пскову

13:37, 04 сентября 2024, ПАИ

Перильные ограждения установили на новом пешеходном мосту через Пскову, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что перила состоят из композитных материалов. Их высота составляет один метр десять сантиметров, плюс они будут спускаться с моста вниз и закрывать металлическую конструкцию.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Напомним, работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.

Ход строительства пешеходного моста 25 июля проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.