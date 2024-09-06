Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка

13:49, 06 сентября 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном мобильном медицинском комплексе, который установлен у избирательного участка № 27 в Пскове в рамках проекта «Здоровье наших избирателей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области













Отметим, что проект «Здоровье наших избирателей» реализуют в семи муниципальных образованиях Псковской области. Полный график работы и адреса избирательных участков, где организован первичный этап диспансеризации, смотрите в карточках.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

















Напомним, что в Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа. В регион уже поступила партия из 78 тысяч вакцин.

Добавим, что сегодня в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).