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Общество

Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном мобильном медицинском комплексе, который установлен у избирательного участка № 27 в Пскове в рамках проекта «Здоровье наших избирателей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Отметим, что проект «Здоровье наших избирателей» реализуют в семи муниципальных образованиях Псковской области. Полный график работы и адреса избирательных участков, где организован первичный этап диспансеризации, смотрите в карточках.

  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Напомним, что в Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа. В регион уже поступила партия из 78 тысяч вакцин.

Добавим, что сегодня в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

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