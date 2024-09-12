Архитектурные секреты Псково-Печерского монастыря раскрыли реставраторы на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина и главный архитектор мастерских Катерина Пейч стали гостями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- чёрной плесенью были заражены Сретенская, Благовещенская церкви и ризница в Псково-Печерском монастыре. Её концентрация превышала нормы в тысячи раз;
- фрагменты исторической штукатурки сохранили специалисты в Изборской башне. Реставраторы их укрепили и выполнили отбортовку;
- граффити вековой давности обнаружили во время работ в башне Верхних решёток. На штукатурке были выцарапаны изображения людей, кораблей, а также оставлена подпись «Валя, 1930 год»;
- в стене Сретенской церкви в Печорах реставраторы нашли подстав для ворот, ведущих к внутристенной лестнице;
- в ризнице монастыря под штукатуркой находились заложенные окна. На них сохранилась подлинная окраска и решётки;
- найденную в Благовещенской церкви апсиду с псковским бегунцом экспонируют для посетителей;
- реставраторы проведут вертикальную планировку ансамбля Сретенской, Благовещенской церквей и ризницы, чтобы отвести воды от стен.
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