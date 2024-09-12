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Культура

Архитектурные секреты Псково-Печерского монастыря раскрыли реставраторы на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина и главный архитектор мастерских Катерина Пейч стали гостями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • чёрной плесенью были заражены Сретенская, Благовещенская церкви и ризница в Псково-Печерском монастыре. Её концентрация превышала нормы в тысячи раз;
  • фрагменты исторической штукатурки сохранили специалисты в Изборской башне. Реставраторы их укрепили и выполнили отбортовку;
  • граффити вековой давности обнаружили во время работ в башне Верхних решёток. На штукатурке были выцарапаны изображения людей, кораблей, а также оставлена подпись «Валя, 1930 год»;
  • в стене Сретенской церкви в Печорах реставраторы нашли подстав для ворот, ведущих к внутристенной лестнице;
  • в ризнице монастыря под штукатуркой находились заложенные окна. На них сохранилась подлинная окраска и решётки;
  • найденную в Благовещенской церкви апсиду с псковским бегунцом экспонируют для посетителей;
  • реставраторы проведут вертикальную планировку ансамбля Сретенской, Благовещенской церквей и ризницы, чтобы отвести воды от стен.

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