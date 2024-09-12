Архитектурные секреты Псково-Печерского монастыря раскрыли реставраторы на «Серебряном дожде». Главное

17:55, 12 сентября 2024, ПАИ

Генеральный директор Коневских реставрационных мастерских Екатерина Грубина и главный архитектор мастерских Катерина Пейч стали гостями программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: