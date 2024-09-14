На новом пешеходном мосту через Пскову нанесли разметку
На новом пешеходном мосту через Пскову нанесли разметку, передаёт корреспондент ПАИ.
Половина моста – пешеходная, а вторая – велосипедная.
Ранее сообщалось, что на пешеходном мосту установили перильные ограждения. Ход строительства пешеходного моста можно увидеть в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.
Напомним, работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.
Ход строительства пешеходного моста 25 июля проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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