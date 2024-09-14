На новом пешеходном мосту через Пскову нанесли разметку

19:56, 14 сентября 2024, ПАИ

На новом пешеходном мосту через Пскову нанесли разметку, передаёт корреспондент ПАИ.

Половина моста – пешеходная, а вторая – велосипедная.

Ранее сообщалось, что на пешеходном мосту установили перильные ограждения. Ход строительства пешеходного моста можно увидеть в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

Напомним, работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.

Ход строительства пешеходного моста 25 июля проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.