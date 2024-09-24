Почти 60 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю

16:35, 24 сентября 2024, ПАИ

Почти 60 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя. Всего с 16 по 22 сентября было зарегистрировано 58 случаев, или 9,87 на 100 тысяч населения.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями остаётся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.