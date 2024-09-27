Роспотребнадзор запускает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

14:30, 27 сентября 2024, ПАИ

Горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ запускает Роспотребнадзор. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Тематическая горячая линия будет запущена во всех регионах России с 30 сентября по 11 октября.

«Специалисты Роспотребнадзора дадут разъяснения, где можно получить прививку от гриппа, как её правильно сделать, какие вакцины используют в нашей стране, можно ли совместить вакцинацию против гриппа с другими прививками», – отметили в пресс-службе.

Также специалисты ведомства ответят на вопросы об использовании медицинской маски, симптоматике простудных заболеваний, при которой нужно обращаться в медучреждение. Также жители региона смогут получить советы по оптимальным температурным режимам в помещениях и как уберечь детей в эпидсезон.

Единый консультационный центр будет функционировать в круглосуточном режиме без выходных на русском и английском языках. Телефон горячей линии: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.

Напомним, что за неделю в Псковской области ОРВИ заболели почти 4,5 тысячи человек. Отметим также, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.