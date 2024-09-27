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Общество

Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» пройдёт на новом месте – на бывшей территории автостанции – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского. ПАИ выяснило, где автолюбители смогут оставить свои машины, чтобы как можно удобнее им было попасть на площадку и вернуться с покупками.

  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Стали известны места парковок возле новой ярмарки в Пскове
    Фото: ПАИ

Улицы возле ярмарки перекрываться не будут. Сама стоянка будет запрещена лишь на площадке самого мероприятия. В частности, жители области могут оставить машины на улице Ленина, на парковке у ПсковГУ за зданием на площади Ленина, 1, на улице Воровского, на пересечении улиц Воровского и Карла Маркса, на улице Карла Маркса и на улице Пушкина (поворот с улицы Карла Маркса).

В УГХ Пскова призвали псковичей парковаться строго в соответствии с ПДД на существующей улично-дорожной сети.

Ярмарка пройдёт 28 сентября с 8:00 до 15:00. Свои товары на ней представят более 170 фермеров и предприятий.

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