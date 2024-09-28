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Как интересно провести последние выходные сентября в Пскове

Как интересно и с пользой провести последние выходные сентября в Пскове – свои рекомендации опубликовал в Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Псковичи и гости города могут посмотреть полнокупольные фильмы о космосе или посетить лекцию «Пара слов о Вселенной» в планетарии (улица Советская, 64А). Зрителей ждут в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00.

Также можно сходить Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13) на спектакль «Большое космическое путешествие». Спектакли пройдут в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00.

Все желающие могут отправиться вместе с детьми в путешествие или понаблюдать за странствиями слоненка в театре кукол (улица Конная, 3). Спектакли пройдут в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00.

В воскресенье с 9:30 можно вместе со спортсменами пробежаться на «Псковском полумарафоне». Старт пройдет на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25).

Также можно успеть сходить на заключительный концерт органной музыки в католическом храме (улица Плехановский посад, 64). Начало в субботу в 16:00.

Все желающие могут поддержать местных производителей на ярмарке «Осень – 2024». Она уже проходит на улице Карла Маркса, 1. Продлится ярмарка до 15:00.

Можно также поностальгировать о морских поездках и солнечных днях на выставке «Хочу на море», которая проходит в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10). На выставке всех ждут в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Кроме того, псковичи и гости города могут посмеяться над комичностью образов в спектакле «Влюбленные», который пройдет в субботу и воскресенье в 19:00 в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13).

Все желающие также могут отведать вкусные и полезные книги на фестивале «Книжная яблоня», который уже проходит в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6). Фестиваль продлится до 16:00.

«Надеюсь, вы отлично проведете выходные!» – пожелал Борис Елкин.

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