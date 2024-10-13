Памятную доску в честь погибшего в зоне СВО псковского священника установили в отделе Московского патриархата

20:35, 13 октября 2024, ПАИ

Мемориальную доску с именем погибшего в зоне СВО священника Псковской дивизии Александра Цыганова установили в здании синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Памятную доску, которая находится в здании синодального отдела, освятил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На неё также нанесены имена тех воинских священников, которые погибли в зоне проведения СВО. Среди них имена протоиерея Олега Артёмова, протоиерея Михаила Васильева, протоиерея Евфимия Козловцева, иерея Александра Цыганова, иерея Анатолия Григорьева и иеромонаха Дамаскина (Волина).

Ранее сообщалось, что памятную доску в честь погибшего на СВО священника планируют установить в храме Александра Невского в Пскове.

Напомним, Александр Цыганов был посмертно награждён орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени. Воинский священник Псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов получил тяжёлое ранение в зоне проведения спецоперации. От полученных ранений он скончался. Соболезнования по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.