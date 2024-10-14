О производстве сидра поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Сидродел Александр Колосков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- Псковский регион можно сделать сидровым регионом;
- на производстве «Сидроверы» могут производить до 80 тонн сидра в год;
- у северо-западного сидра есть особенная изюминка – он более сухой и кислый;
- Псковская область – один из лучших регионов для производства сидра. Для этого здесь есть климат и все условия. Сюда же переехал и сам Александр Колосков, посчитав Псков замечательным и удобным городом для жизни и работы;
- для сидра нужны кислые, кисло-сладкие или кисло-горькие яблоки.
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