Отельер и ресторатор Ирина Кухи стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
Отельер и ресторатор Ирина Кухи стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.
Главное из эфира:
- реконструкция объекта культурного наследия регионального значения – здания Гельдтовой бани в Пскове стоило больших физических, финансовых и моральных трудозатрат;
- перед реконструкцией здание Гельдтовой бани было признано аварийным на 99 %;
- во время реставрации в здании Гельдтовой бани восстановили своды Монье;
- в период реконструкции из здания Гельдтовой бани вывезли более 200 тонн мусора;
- в объект было вложено более 200 миллионов рублей;
- легенда гласит, что баня, построенная в этом месте, будет смывать грехи;
- отель «Покровский» номинирован на Всероссийскую премию Russian Hospitality Awards;
- «Покровский» семь лет назад начал организовывать проекты. Есть музыкальные – концерт барочной музыки «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». Совместно с Псковской областной филармонией отель сделал и проект «Бархатные сезоны».
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