Отельер и ресторатор Ирина Кухи стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

21:05, 21 октября 2024, ПАИ

Отельер и ресторатор Ирина Кухи стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Главное из эфира: