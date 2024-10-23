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Строительство экотехнопарка обсудили в программе «Среда обитания». Главное

Заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области, Евгений Пуздырев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • компания занималась проектированием, строительством, эксплуатацией и модернизацией пяти экотехнопарков в Московской области и Татарстане;
  • в проект псковского экотехнопарка были внесены корректировки в связи с санкциями: если в первоначальном проекте на долю импортного оборудования приходилось 30 %, то в итоге его удалось практически полностью заместить. Исключение составляют две дробильные установки производства Германии, которые оказались доступны для покупки;
  • особенности работы экотехнопарка и его рентабельность во многом зависят от морфологии твёрдых коммунальных отходов – проще говоря, от состава производимого в регионе мусора. А он, в свою очередь, связан с уровнем его экономического развития;
  • сделать выводы о том, какова морфология ТКО в Псковской области и достаточно ли мощности экотехнопарка, можно будет сделать через полгода-год;
  • запланированное к установке на объекте оборудование имеет запас мощности 15 %;
  • внедрение сортировки отходов неминуемо скажется на тарифе: чем лучше подготовлены отходы для утилизации, тем меньше нагрузка на оборудование и сотрудников экотехнопарка;
  • проектом заложена эксплуатация комплекса сроком 25 лет;
  • экотехнопарк рассчитан на то, чтобы извлекать для отправки в переработку 20 % фракций ТКО. Извлекать имеет смысл то, что пользуется спросом: цветной и чёрный металл, пластик, стекло, бумагу и картон;
  • степень готовности псковского экотехнопарка – порядка 27-28 %, но темпы наращиваются. Уже практически залиты фундаменты, началась установка каркасов зданий. Работы ведутся на всех 37 объектах. Через десять дней начнётся их обшивка сэндвич-панелями и установка кровель, чтобы к зиме полностью закрыть контуры и заняться отделкой;
  • 90 % оборудования для экотехнопарка уже закуплено, в середине ноября начнутся первые монтажные работы.

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Строительство экотехнопарка обсудили в программе «Среда обитания». Главное

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