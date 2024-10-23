Строительство экотехнопарка обсудили в программе «Среда обитания». Главное

19:08, 23 октября 2024, ПАИ

Заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области, Евгений Пуздырев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября.

Главное из эфира: