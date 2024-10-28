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Общество

Об обучении детей в IT-сфере поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Руководитель IT-школы «КофеШкола» Екатерина Татаринова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 28 октября.

Екатерина Татаринова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • для детей от шести лет самые популярные направления – программирование и 3D-технологии. Также очень популярным является курс программирования в среде Roblox, в особенности для детей 9-10 лет;
  • дети могут учиться читать и программировать одновременно: «Иногда это действительно чудеса, потому что ребёнок знает только буквы, а уже может сложить игру из блоков», – заметила гостья студии;
  • во многих направлениях требуется начальное знание английского языка и умение бегло печатать;
  • «Детей мы обучаем на будущее, а курсы для взрослых у нас проходят таким образом, что некоторых после них мы трудоустраиваем в нашу компанию», – отметила Екатерина Татаринова;
  • начальная планка – шесть лет. Верхнего предела для взрослых курсов нет;
  • «У нас учились и учатся пенсионеры. Мужчина, например, приходил учиться программировать на языке Python. Он уже пенсионер, но сказал, что очень хочется научиться, и занимался целый год», – подчеркнула гостья студии.

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