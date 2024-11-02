Какие мероприятия пройдут в честь Дня народного единства в Псковской области

14:52, 02 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области в честь Дня народного единства пройдут праздничные мероприятия, участие в которых сможет принять любой желающий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, с 1 по 8 ноября псковичи могут написать «Большой этнографический диктант». В Доме офицеров в Пскове пройдёт праздничный концерт и благотворительный многонациональный марафон в поддержку СВО «Единою семьёй победим!». В нём примут участие творческие коллективы и представители различных национальностей. 5 ноября в 16:00 у Дома молодёжи проведут субботник.

Кроме того, в регионе состоится традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», в рамках которой библиотеки, театры, музеи и выставочные залы проведут мероприятия под девизом «Россия объединяет».

Краеведческий музей дружбы народов 3 ноября в 15:00 откроет выставку «Народов много – Родина одна». Экспозиция создана на основе фотоматериалов Федерального агентства по делам национальностей. Также будет работать выставка «Созвучные временем: от патефона до магнитофона», где представят фондовые экспонаты музея.

В Псковском музее-заповеднике основные события акции развернутся в музейном квартале 3 ноября с 18:00 до 22:00. В Картинной галерее псковичи и гости города смогут посетить тематические экскурсии, а в Поганкиных палатах будут работать выставки. Также для гостей музея будут работать выставки «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии» и множество других выставок.

В Пушкинском заповеднике в рамках «Ночи искусств» будет работать интерактивная выставка «Эмоции природы, природа эмоций». Каждый сможет пройти квест, написать цветочное послание и стихотворение. Также пройдёт театрализованная программа «О, православная земля священных памятников Пскова…», подготовленная актёром Михаилом Драгуновым и посвящённая Дню народного единства.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 ноября состоится программа «Знаменитые люди Донбасса: Сергей Прокофьев», посвящённая композитору Сергею Прокофьеву. Также пройдёт презентация книги и показ документального фильма.

Помимо этого, праздничные концерты и мастер-классы проведут в муниципалитетах Псковской области.