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С любовью и кропотливо из Пскова: «Первый Псковский» выпустил ролик о Руслане Комлевой

Вышел пятый ролик от телеканала «Первый Псковский» в рамках цикла «Новые герои».

Новое видео посвящено основателю косметического завода Руслане Комлевой. Она рассказала, сложно ли изготавливать косметику, почему так важно поддерживать «своих» производителей и о том, как же построить экологичное производство в регионе.

Напомним, что цикл посвящён людям, чье дело — не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определенные жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций. Они горят идеями просвещения, изобретательства, милосердия, идеями продвижения спорта, культуры, искусства.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Добавим, что первый ролик о руководителе Центра художественной гимнастики Ольге Александровой можно посмотреть по ссылке, а видео об экоактивистке и предпринимателе Светлана Бринюк здесь. Третье же видео было снято о руководителе школы интеллекта StarBoom Марии Андреевой, а четвёртый ролик телеканал сделал об основателе компании «Дом мяса» Антоне Скрыпникове.

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